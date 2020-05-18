Дальнобойщики устроили забастовку на границе с Китаем из-за огромной очереди — видео

Видео © LIFE

Гигантская очередь из грузовиков образовалась перед одним из пропускных приграничных пунктов с Китаем в Приморском крае. Власти Поднебесной ужесточили пропускной режим на свою территорию после выявления нескольких случаев заболевания коронавирусом у въезжавших. Теперь китайские пограничники пускают не более 10 машин в день. Остальные дальнобойщики вынуждены были ждать своей очереди, а попутно нести убытки за срывы сроков поставки.

Из-за сложившейся безвыходной ситуации некоторые отчаявшиеся водители перегородили проезд прочего транспорта в Китай и объявили забастовку. Часть дальнобойщиков просто бросила свои машины и отправилась домой.

— Как пояснила начальник отделения организации функционирования пунктов пропуска и взаимодействия с контрольными органами Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Ирина Авдеева, китайская сторона пропускает с российской территории не более двух транспортных средств в час, что стало причиной появления очередей перед пунктами пропуска, — сообщили в пресс-службе ДВТУ.

Впрочем, как сообщил источник Лайфа в региональных властях, забастовка постепенно сходит на нет. Сегодня китайская сторона впустила уже 30 грузовиков. Но часть водителей продолжает стоять, потому что боится повторения ситуации.

Как сообщал Лайф, за последние сутки в КНР выявлено лишь семь новых случаев заболевания.