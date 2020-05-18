Кабмин поручил выплачивать премии врачам госпиталя МВД в Москве без учёта времени работы

Документ отменяет слова "за фактически отработанное время". Как указано в распоряжении, врачи получат 80 тысяч рублей в месяц, средний и младший медицинский персонал — 50 тысяч и 25 тысяч рублей соответственно.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что выполнение обязательств перед медиками — это абсолютный приоритет, задержки и нарушения здесь недопустимы. По его словам, тем, кто рассчитывал надбавки врачам и медсёстрам в зависимости от отработанных часов или смен, должно быть стыдно, ведь медицинские работники рискуют здоровьем и жизнью и неделями не видят своих родных и близких.