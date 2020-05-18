"Мы победим". Собравшая 3 млн для семей медиков ветеран ВОВ обратилась к бизнесменам

Ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Корнева, которая через соцсети собирает деньги для семей умерших от CoViD-19 медиков, обратилась за помощью к российским предпринимателям. По словам 98-летней петербурженки, за две недели было собрано более трёх миллионов рублей, однако с каждым днём число погибших от вируса медицинских работников растёт.

— Я хочу обратиться за помощью именно к вам. Уважаемые бизнесмены и предприниматели, поддержите нас в сборе средств, чем можете. Любая помощь сейчас очень важна. Я прошла войну и знаю: своих в бою не бросают. Вирус пытается нас разъединить, но нам надо быть вместе и помогать друг другу. Мы обязательно победим этот вирус, потому что мы люди, — сказала Корнева в ролике, опубликованном на сайте её проекта.

Собранные деньги распределяются между родственниками врачей, которые погибли, исполняя свой долг. По словам Корневой, пока на каждую такую семью выходит по 30 тысяч рублей. Ветеран признаёт, что этих денег мало, поэтому просит дополнительной помощи.

Зинаида Корнева начала сбор средств в начале мая. Примером для неё послужил британский полковник в отставке Том Мур, который аналогичным образом собрал докторам на передовой около 30 миллионов фунтов стерлингов. 98-летняя жительница Санкт-Петербурга даже отправила подарок своему вдохновителю и приложила к посылке трогательную записку.