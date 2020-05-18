Нефть Brent подорожала до $35

Цена нефти марки Brent впервые с 9 апреля 2020 года превысила отметку в $35 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже.
Так, стоимость фьючерса с поставкой в июле выросла на 7,94% — до $35,08. Цена нефти WTI тоже выросла — до $32,34 за баррель.
Напомним, нефтяные котировки резко обрушились в начале марта на фоне ограничений из-за пандемии коронавируса и развала сделки ОПЕК+ о сокращении объёма добычи. В апреле страны ОПЕК+ пришли к соглашению, которое предполагает рекордное сокращение добычи чёрного золота — на 9,7 миллиона баррелей в сутки. После этого цены на нефть поползли вверх.