Нефть Brent подорожала до $35

Цена нефти марки Brent впервые с 9 апреля 2020 года превысила отметку в $35 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже.

Так, стоимость фьючерса с поставкой в июле выросла на 7,94% — до $35,08. Цена нефти WTI тоже выросла — до $32,34 за баррель.