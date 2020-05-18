Названы представители профессий, чьи зарплаты взлетели во время эпидемии коронавируса. Медиков в этом списке нет

Заработная плата некоторых специалистов на фоне ситуации с коронавирусом выросла на 90−100%. Такие данные публикует в понедельник газета "Известия" со ссылкой на исследование портала hh.ru. Любопытно, что курьеров в этом списке нет, хотя рост дохода представителей других специальностей напрямую связан с повышенным спросом на доставку товаров или услуг.

В частности, по данным издания, резко выросли зарплаты упаковщиков. Сейчас они получают около 62 тысяч рублей, и этот показатель за время эпидемии вырос почти в два раза.

На втором месте по темпам роста заработка повара. Им сегодня готовы платить в среднем 68 тысяч рублей, то есть рост составил 90% по сравнению с "доковидным" уровнем. Разнорабочие и грузчики тоже стали получать больше, причём до полутора раз.

Эксперты фиксируют и значительный рост числа вакансий по вышеперечисленным профессиям. К примеру, в апреле (по сравнению с февралём) число предложений о работе упаковщиком выросло в 17 раз, разнорабочих — в четыре, поваров — в два с половиной раза. Объясняется это возросшим спросом на готовые блюда и доставку еды, а также других товаров, однако по окончании пандемии спрос на эти услуги упадёт, прогнозируют эксперты, а следовательно, уменьшатся и зарплаты.

Ранее Лайф публиковал результаты опроса, в ходе которого половина россиян признались, что хотели бы вернуться в офис после самоизоляции. В то же время почти треть респондентов признаются, что не отвлекаются, работая в домашних условиях.