Сын Солженицына возглавил крупнейшую угольную компанию в России

— Руководство СУЭК на этом этапе развития компании будет поручено Степану Солженицыну, который продолжит занимать должность генерального директора дочернего общества СУЭК — ООО "Сибирская генерирующая компания", — сообщила пресс-служба компании.

СУЭК является одной из ведущих угледобывающих компаний мира и лидером на российском рынке. На её предприятиях, расположенных в 12 субъектах РФ, работает более 70 тысяч человек.