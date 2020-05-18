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Сын Солженицына возглавил крупнейшую угольную компанию в России

Он станет совмещать новую должность с постом гендиректора Сибирской генерирующей компании.

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Степан Солженицын. Фото © СГК

Сын писателя Александра Солженицына Степан возглавит Сибирскую угольную энергетическую компанию, сменив Владимира Рашевского, который занимал должность гендиректора СУЭК с 2004 года.

Руководство СУЭК на этом этапе развития компании будет поручено Степану Солженицыну, который продолжит занимать должность генерального директора дочернего общества СУЭК — ООО "Сибирская генерирующая компания", — сообщила пресс-служба компании.

В компании объяснили, что кадровые изменения связаны с "планом поэтапной трансформации структуры управления".

СУЭК является одной из ведущих угледобывающих компаний мира и лидером на российском рынке. На её предприятиях, расположенных в 12 субъектах РФ, работает более 70 тысяч человек.

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