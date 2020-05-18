Бизнесмен ради кредита купил справки о доходах в Интернете и остался без денег

В Москве бизнесмен решил взять кредит для выплаты зарплаты сотрудникам своей фирмы, но остался в долгах и понёс дополнительные убытки. Всё дело в том, что он решил купить в Интернете липовую справку о доходах и нарвался на мошенников.

По данным Лайфа, у Александра в Москве свой бизнес по производству биологических добавок. Однако, как и у многих других предпринимателей, у него возникли финансовые трудности в связи с эпидемией коронавируса. Тогда бизнесмен решил взять зарплатный кредит в 4,5 миллиона рублей, чтобы не оставлять своих сотрудников без заработка.

Александр нашёл в Интернете кредитных брокеров, которые якобы помогают брать деньги у банков. Те заявили, что нужна справка о солидном ежемесячном доходе — от 180 тысяч рублей, и даже знают человека, который может с этим помочь.

Получив номер телефона и инструкцию, Александр заказал заветную справку и договорился о встрече. Передача денег состоялась, сам документ предпринимателю должны были доставить прямо к отделению банка в тот же день, но позже. Передав мошеннику 25 тысяч рублей, бизнесмен отправился в назначенное место. Однако вскоре ему сообщили, что произошла некая заминка и для успешного оформления кредита нужна ещё одна справка, которая обойдётся в 28 тысяч рублей.

Недолго думая, мужчина занял необходимую сумму у знакомых и перевёл на счёт аферистов. После этого мошенники ещё не раз выходили с Александром на связь и уверяли, что решают вопрос. Но однажды злоумышленники перестали брать трубки. Окончательно осознав, что стал жертвой мошенников, предприниматель написал обращение в Администрацию Президента, которая, в свою очередь, передала заявление в полицию. Правоохранительные органы начали проверку.

Ранее Лайф рассказывал про футболиста из Томска, который приехал в Москву, чтобы купить криптовалютную ферму. Однако парень столкнулся с мошенниками и потерял 11 миллионов рублей.