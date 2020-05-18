Доктор Мясников предупредил об опасности обезболивающих при коронавирусе

Многие люди в условиях эпидемии коронавируса и режима самоизоляции не спешат обращаться к врачам, опасаясь заразиться в больнице опасной инфекцией. А потому начинают снимать боль самостоятельно при помощи знакомых препаратов. Однако далеко не все даже доступные к приобретению без рецепта лекарства могут помочь. Некоторые могут даже навредить организму, отметил известный врач и телеведущий Александр Мясников.

— Если взять старый добрый анальгин, он помогает, но это лекарство грубое, действует плохо на почки и имеет все негативные свойства нестероидных противовоспалительных препаратов. Вы знаете их как ибупрофен, диклофенак и прочие, — заявил Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1".

Как уточнил специалист, вышеперечисленные препараты повышают давление, а потому опасны для сердца. Особенно если больному уже более 60 лет. Кроме того, такие препараты могут вызывать раздражение желудка.