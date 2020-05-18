НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

В петербургских вузах увеличили количество бюджетных мест

Власти города заверили, что талантливым абитуриентам этого точно хватит.

45

Фото © Pixabay

В этом году в университеты Санкт-Петербурга на бюджет примут 27 800 абитуриентов. Об этом сообщил глава городского Комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов.

В этом году в петербургских вузах 27 800 бюджетных мест. Это больше, чем в прошлом году на программы бакалавриата и специалитета, — рассказал он в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Максимов призвал выпускников готовиться к поступлению и выразил уверенность, что "талантливым абитуриентам места хватит".

Напомним, в связи с пандемией коронавируса поступление в вузы и средние учебные заведения в России будет проходить онлайн. Дата начала приёма, как и дата единого государственного экзамена для выпускников, будет объявлена позже. По предварительным данным, ЕГЭ могут начать проводить с 19 июня.

Выбор редакции

Loading...