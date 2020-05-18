В петербургских вузах увеличили количество бюджетных мест

В этом году в университеты Санкт-Петербурга на бюджет примут 27 800 абитуриентов. Об этом сообщил глава городского Комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов.

— В этом году в петербургских вузах 27 800 бюджетных мест. Это больше, чем в прошлом году на программы бакалавриата и специалитета, — рассказал он в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Максимов призвал выпускников готовиться к поступлению и выразил уверенность, что "талантливым абитуриентам места хватит".