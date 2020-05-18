На Урале коронавирус выявили у 136 сотрудников магазинов "Красное и Белое"

В Екатеринбурге коронавирус выявили у 136 сотрудников сети магазинов "Красное и Белое". Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев.

— В логистической компании, которая развозит товар по всем 632 магазинам "Красное и Белое" в Свердловской области, произошла крупная вспышка коронавируса. Из 232 протестированных человек CoViD-19 был подтверждён больше чем у половины — у 136 сотрудников, — рассказал он на своей странице в "Инстаграме".

Он отметил, что всего в местном представительстве организации работают 834 человека. У многих из них есть признаки ОРВИ. В ближайшее время анализы на коронавирус сдадут все. Только 26 сотрудников сейчас госпитализированы. Остальные находятся дома на самоизоляции.

В связи с этой вспышкой в регионе продлили ограничительные меры до 25 мая.