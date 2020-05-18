Человек, убивший миллионы. Кем был "нулевой пациент" эпидемии испанского гриппа

Испанский грипп унёс жизней больше, чем чума, холера, сибирская язва или лихорадка Эбола. Он считается самой страшной болезнью в истории человечества. Причём обрушилась эта хворь на мир тогда, когда человечество считало себя развитым и цивилизованным. Миллионы людей умерли за очень короткое время. Но с кого всё началось.

Страшнее войны

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Испанка — так в начале двадцатого века называли мор, обрушившийся на планету. Шёл 1918 год, завершалась Первая мировая война. Миллионы людей сидели в окопах, миллионы голодали в городах. Трупы солдат покрывали земли некогда цветущей Европы. Казалось, человечеству хватило бед. Но оружие начала прошлого века не поражало так массово, как это сделал новый вирус гриппа. Испанским грипп назвали потому, что впервые о нём заговорили в нейтральной Испании. Страна не участвовала в европейской военной мясорубке, и нравы там царили относительно мирные. Прежде всего не было военной цензуры.

Поэтому местные газеты первыми в Европе написали о жуткой хвори: человек заболевал молниеносно. С момента заражения до первых симптомов проходили сутки. Сперва всё напоминало простуду. На второй день температура тела резко поднималась, начинался кровавый кашель, подступала тошнота, сознание путалось, появлялся синюшный цвет лица. Как правило, на третьи-четвёртые сутки наступала развязка: человек или умирал, или шёл на поправку. Болезнь распространялась молниеносно и косила молодых людей 20–40 лет. За полтора года она убила от 50 до 100 миллионов человек.

Солдат, погубивший миллионы

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20-летний американец Алберт Гитчелл работал поваром. Он готовил еду на крупнейшей военной базе Форт-Райли в штате Канзас. Там проживало несколько тысяч солдат. Именно оттуда военных на кораблях отправляли в Европу на западный фронт Первой мировой войны. 11 марта 1918 года Алберт почувствовал себя неважно. У него заболело горло и поднялась температура. Молодой человек сперва не придал симптомам серьёзного значения. Но уже через пару часов ситуация ухудшилась: начался кашель и цвет лица посинел. Тогда Гитчел отправился в военный лазарет.

К концу дня в лазарете было свыше 100 военных со схожими симптомами. А в конце недели — уже 500 человек. Многие из них умерли. А вот Алберт Гитчелл выжил. Отделавшись серьёзным испугом, он прожил ещё 50 лет и умер лишь в далёком 1968 году. Пока он лежал в лазарете, испанский грипп начинал свое мрачное шествие по миру. Откуда же он взялся? По одной из версий, вирус прятался в свинье, которую Алберт зажарил на ужин. Но, вероятнее всего, это не так.

Испанка, вьетнамка или китаянка?

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Алберт Гитчелл был официальным "нулевым пациентом" испанского гриппа. Но точнее будет сказать "первым зафиксированным нулевым пациентом". Путь испанки в Европу и США занял, вероятно, пару лет. Ещё в 1916 году французы, которые тогда владели большой частью Индокитая и, в частности, Вьетнамом, описывали схожие симптомы среди колониальных войск. В те годы Вьетнам в Европе называли Аннамом, а потому и болезнь получила название "аннамская пневмония". В то же время фиксируется множество случаев среди жителей Китая — в деревнях на севере и востоке страны.