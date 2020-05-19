В Москве две 101-летние женщины победили коронавирус

Двух 101-летних пациенток выписали из московской больницы № 52 после выздоровления от коронавируса нового типа. Как сообщили в столичном Депздраве, женщины справились с опасной инфекцией, несмотря на множество хронических заболеваний.



— Одна из пациенток недавно отметила 101-й день рождения, имея кроме коронавирусной инфекции целый комплекс сопутствующих заболеваний сердечно-сосудистой, эндокринной систем, желудочно-кишечного тракта, почек, опорно-двигательного аппарата. При поступлении была диагностирована двусторонняя пневмония и коронавирусная инфекция CoViD-19, среднетяжёлая форма, — рассказали в департаменте.

За её здоровье врачи боролись две недели. При этом из-за ухудшения состояния она попала в отделение реанимации и интенсивной терапии, но всего за сутки медики стабилизировали состояние пенсионерки и перевели её в обычную палату. Вылечить пожилого пациента позволила сложная схема с применением антибактериальных, антивирусных препаратов, антикоагулянтов и биологической терапии.

Вторая пациентка ровно на полгода старше первой. Она является ветераном Великой Отечественной войны. Несмотря на преклонный возраст и несколько хронических заболеваний, она поборола болезнь за меньший срок и без применения интенсивной терапии. Обе пенсионерки сейчас проходят восстановительное лечение в Госпитале для ветеранов войн № 2.