Два ребёнка погибли в результате столкновения мотоцикла и автомобиля в Алтайском крае

На шестом километре трасы Быстрый Исток — Верх-Озёрное Алтайского края произошло ДТП с участием автомобиля ВАЗ-2107 и мотоцикла с коляской. В результате столкновения погибло два ребёнка 10 и 11 лет, сообщается на сайте ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным, женщина 1994 года рождения за рулём автомобиля не справилась с управлением, находясь в нетрезвом состоянии, и выехала на встречную полосу, где столкнулась с мотоциклом под управлением водителя 2003 года рождения.

Отмечается, что мальчики 2009 г.р. и 2010 г.р., находившиеся в коляске мотоцикла, погибли на месте до приезда скорой помощи. Водитель мотоцикла получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. Ещё одна пассажирка, находившаяся на заднем сиденье мотоцикла, — девушка 2003 года рождения — получила лёгкие повреждения. Медицинскую помощь ей оказали на месте.

В данный момент выясняются все обстоятельства и причины происшествия.