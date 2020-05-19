Звезда фильма "Сумерки" скончался в возрасте 30 лет

Американский актёр Грегори Тайри Бойс, известный по роли Тайлера Кроули в первом фильме по мотивам книги Стефани Майер "Сумерки", умер на 31-м году жизни. Об этом сообщает Variety со ссылкой на коронерскую службу округа Кларк в штате Невада.

Отмечается, что смерть наступила ещё 13 мая, однако известно о ней стало лишь сейчас. По уточнению телеканала E!, Бойс был найден вместе со своей 27-летней девушкой Натали Адепожу в квартире в Лас-Вегасе. Причины их смерти не раскрываются.