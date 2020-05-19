В Лас-Вегасе продаётся бункер для спасения от пандемии за 18 млн долларов

В продаже появился бункер бывшего исполнительного директора компании Avon Жирарда Хендерсона. Стоимость помещения оценивается в 18 миллионов долларов, сообщает Daily Star.

"Особняк Судного дня" общей площадью 15 000 квадратных метров был построен в 1978 году во время холодной войны. Многие американцы тогда опасались возможности ядерной войны с Советским Союзом.

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Хозяин дома включил в оформление бункера лучший дизайн и декор 70-х. Он хотел роскоши и безопасной жизни для себя и семьи даже под землёй. В особняке располагается пять спален, отлично спроектированная кухня, кинозал, несколько зон для разговоров, игровая комната с двумя барами и каменный камин. Каждая комната оборудована собственной ванной.

Внутри можно встретить импровизированный дворик, в котором есть лужайка с различными типами деревьев, бассейн, фонтан и зона барбекю. Помимо этого, особняк оборудован своей системой коммуникаций, работающей от генератора и резервуара, который рассчитан на 4,5 тысячи литров воды.