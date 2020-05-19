В Китае оценили российский истребитель Су-34

Журналисты китайского издания "Хуаньцю шибао" выпустили обзор на российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Среди его преимуществ они отметили хорошую манёвренность, высокую скорость и мощный боевой арсенал. Они также указали на "исключительные" возможности Су-34 атаковать наземные цели.

В материале отметили, что на своём борту Су-34 может нести 12 образцов оружия, в том числе ракеты для наземных и морских целей, а также управляемые и кассетные авиационные бомбы.

Кроме того, истребитель может исполнять фигуру высшего пилотажа "Кобра", которая в бою поможет сбросить с хвоста самолёт противника на ближней дистанции и "обмануть" РЛС с селекцией движущихся целей.