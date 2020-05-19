МИД Японии в докладе назвал южную часть Курильских островов своей территорией

Министерство иностранных дел Японии выпустило ежегодный доклад "Синяя книга по дипломатии", в котором вновь назвало южную часть Курильского архипелага территорией, на которую может претендовать Токио.

— Северные территории — это острова, на которые распространяется суверенитет нашей страны, — приводит выдержку из документа издание Sankei.

В докладе отмечается, что заключение мирного договора с Россией возможно лишь после урегулирования вопроса о принадлежности четырех островов — Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи.