МИД Японии в докладе назвал южную часть Курильских островов своей территорией

Министерство иностранных дел Японии выпустило ежегодный доклад "Синяя книга по дипломатии", в котором вновь назвало южную часть Курильского архипелага территорией, на которую может претендовать Токио.
— Северные территории — это острова, на которые распространяется суверенитет нашей страны, — приводит выдержку из документа издание Sankei.
В докладе отмечается, что заключение мирного договора с Россией возможно лишь после урегулирования вопроса о принадлежности четырех островов — Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи.
Напомним, споры России и Японии о принадлежности территории продолжаются с середины прошлого века после того, как в 1945 году архипелаг вошёл в состав СССР. В прошлом МИД РФ неоднократно заявлял, что российский суверенитет над островами не подлежит сомнению.