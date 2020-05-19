Доктор Мясников объяснил, когда лучше вызывать скорую при проблемах с сердцем

Вызывать врачей при болях в сердце нужно в том случае, если человек резко почувствовал себя плохо, у него появилась одышка или ему трудно вздохнуть. Проблема особенно актуальна для соотечественников старше 40 лет, людей с повышенным давлением, сахаром или холестерином, а также для страдающих хроническими заболеваниями, заявил врач Александр Мясников.

Он напомнил, что в таких случаях крайне важно получить квалифицированную медицинскую помощь вовремя. Доктор подчеркнул, что средства из домашней аптечки - корвалол, нитроглицерин и другие, не смогут помочь при серьёзных проблемах и только навредят, заглушая симптомы.

— Немедленно в скорую. Потому что у вас есть только два часа — оказаться на столе, где вам введут катетер, баллон и сделают ангиопластику, -— сказал Мясников в эфире телеканала "Россия-1".