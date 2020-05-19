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Кинологи объяснили, как вести себя при встрече с бездомными собаками

Важно помнить, что животные защищают свою территорию от чужаков.

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Чтобы на вас не напали бездомные собаки, лучше избегать мест, где они могут обитать. Если нежелательная встреча всё же произошла, реакция человека будет зависеть от поведения животных. О том, как правильно себя вести в такой ситуации, рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

Кинолог подчеркнул, что собака — это домашнее животное и оно не должно находиться на улице без хозяина. Бродячий зверь может быть переносчиком различных болезней, в том числе смертельно опасного для человека бешенства.

Если вы знаете о том, что где-то обитает свора безнадзорных собак, обходите это место, особенно в тёмное время суток. Обязательно обращайтесь в органы местного самоуправления или государственную ветеринарную станцию с требованиями отлова и помещения этих собак в приют, — приводит его слова РИА "Новости".

Если же встречи избежать не удалось, нужно помнить, что одинокие псы обычно защищают свою территорию и ведут себя настороженно по отношению к чужакам. Если они не проявляют агрессии, следует спокойно пройти мимо. Наиболее опасна стая. Убегать или вести себя угрожающе перед сворой собак нельзя: в таком случае они обратят внимание на человека и нападут.

В случае если собаки заинтересовались и начали лаять, лучше всего встать спиной к любой опоре, чтобы не быть сбитым с ног, и дать животным успокоиться. После этого следует медленно и без резких движений начать отходить в сторону. Если вы встретились со стаей во время прогулки с домашним питомцем, нужно увести его подальше, не привлекая внимания бездомных животных.

Если указанные методы не сработали, псы всё же набросились и вас укусили, необходимо как можно быстрее промыть рану проточной водой с мылом и немедленно обратиться к врачу. Доктор оценит последствия и назначит профилактический курс лечения от бешенства.

В РКФ напомнили, что главное правило — не проявлять агрессию по отношению к бездомным собакам, поскольку они защищают свою территорию и хотят лишь прогнать чужака.

Ранее кинологи рассказали, как правильно завести собаку.

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