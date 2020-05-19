Трамп назвал ВОЗ "марионеткой Китая"

Президент США Дональд Трамп назвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) "марионеткой Китая" и в очередной раз заявил, что она плохо работала и не предоставила информацию о коронавирусе вовремя.

Глава Белого дома также уличил организацию в том, что её эксперты дали "много очень плохих советов" и "всегда были на стороне Пекина".

— Они — марионетки в руках Китая, — цитирует слова американского лидера на брифинге в Белом доме Би-би-си.

Журналисты поинтересовались у Трампа, почему он не сказал об этом на Ассамблее здравоохранения ООН, где накануне высказались многие мировые лидеры. Президент пояснил, что решил не делать заявление в понедельник и выскажет всё, что думает, в ближайшем будущем.

Трамп, которому в этом году грозит переизбрание и которого критикуют за то, что он не справился с пандемией, обвинил Китай в попытке прикрыть вспышку и обвинил ВОЗ в неспособности привлечь Пекин к ответственности. Это произошло спустя несколько часов после выступления министра здравоохранения США Алекса Азара в рамках ассамблеи. Тот заявил, что Всемирная организация здравоохранения позволила CoViD-19 "выйти из-под контроля" ценой "многих жизней".

На онлайн-совещании также высказался председатель КНР Си Цзиньпин. Он подчеркнул, что его страна действовала "с открытостью и прозрачностью", и настоял на том, чтобы любое расследование проводилось после того, как пандемия будет взята под контроль.