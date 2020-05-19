В США заявили об успешных испытаниях вакцины от CoViD-19 на людях

Американская биотехнологическая компания Moderna успешно провела первую фазу клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Business Insider.

Тестирование проводилось на группе здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет. После приёма вакцины mRNA-1273 у участников эксперимента выработались такие же антитела, как и у переболевших коронавирусом.

В компании заверили, что на начальном этапе новый препарат переносится без осложнений. В целом вакцина показала себя безопасной. Следующая стадия испытаний начнётся в июле. Если тестирование пройдёт успешно, лекарство могут начать выпускать уже осенью.