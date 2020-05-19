Доктор Комаровский перечислил главные ошибки при использовании антисептиков

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Известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, как правильно использовать антисептик. Советами доктор поделился в "Инстаграме".
Он подчеркнул, что для дезинфекции антисептик должен продержаться на коже не менее 30 секунд, при этом важно его распределить.
Чтобы санитайзер сработал эффективно, в ладони взрослого человека его должно быть не менее трёх миллилитров, иначе содержащийся в нём спирт испарится раньше, чем убьёт инфекцию. Комаровский подчеркнул, что именно по этой причине флаконы с распылителем неэффективны.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать эффективный антисептик.