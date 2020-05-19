Доктор Комаровский перечислил главные ошибки при использовании антисептиков

Он подчеркнул, что для дезинфекции антисептик должен продержаться на коже не менее 30 секунд, при этом важно его распределить.

Чтобы санитайзер сработал эффективно, в ладони взрослого человека его должно быть не менее трёх миллилитров, иначе содержащийся в нём спирт испарится раньше, чем убьёт инфекцию. Комаровский подчеркнул, что именно по этой причине флаконы с распылителем неэффективны.