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Доктор Комаровский перечислил главные ошибки при использовании антисептиков

Он напомнил, что флаконы с распылителем неэффективны.

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Видео © Instagram / Доктор Комаровский

Известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, как правильно использовать антисептик. Советами доктор поделился в "Инстаграме".

Он подчеркнул, что для дезинфекции антисептик должен продержаться на коже не менее 30 секунд, при этом важно его распределить.

Чтобы санитайзер сработал эффективно, в ладони взрослого человека его должно быть не менее трёх миллилитров, иначе содержащийся в нём спирт испарится раньше, чем убьёт инфекцию. Комаровский подчеркнул, что именно по этой причине флаконы с распылителем неэффективны.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать эффективный антисептик.

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