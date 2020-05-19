Минтруд: Стабильная ситуация на рынке труда ожидается через месяц

Россиянам стоит ждать стабильной ситуации на рынке труда примерно через месяц. Такое мнение в эфире передачи "Познер" на Первом канале высказал глава Министерства труда и социальной защиты Антон Котяков.

— Ожидаю, что у нас стабилизируется ситуация на рынке труда, заработают предприятия, будет чётко сформированное и понятное количество официально зарегистрированных безработных, — сказал он.

По его словам, часть безработных ранее находились в "сером" секторе. Министерство будет им помогать в поисках официального места работы.

Ведомство также планирует проанализировать ситуацию на рынке труда ближе к концу июня, когда закончится срок действия большинства мер поддержки граждан.