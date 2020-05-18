Учёные назвали продукты, ускоряющие старение

Исследователи из испанского университета Наварры назвали продукты, приводящие к старению. Об этом сообщает издание La Vanguardia.

Учёные выяснили, что высокое употребление ультраобработанных блюд укорачивает теломеры клеток. Это участки на концах хромосом, которые уменьшаются с возрастом, но чрезмерно обработанная пища ускоряет этот процесс.

Ультраобработанные продукты содержат множество добавок, таких как ароматизаторы, красители, эмульгаторы, консерванты и другие. Ими являются, например, газированные и безалкогольные напитки, обработанное мясо (колбасы, гамбургеры), промышленная выпечка, молочные коктейли и молочные десерты, многие сладкие сухие завтраки или пицца промышленного производства.

Высокое употребление — более трёх порций в день, укорачивает теломеры и ускоряет процесс старения почти в два раза, такие данные подтвердились в исследовании, в котором участвовало 886 человек в возрасте от 57 до 91 года.