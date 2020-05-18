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В Роспотребнадзоре заявили о снижении уровня циркуляции коронавируса

Специалисты отметили, что за последнюю неделю показатель упал в четыре-пять раз.

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Фото © Pixabay

Уровень циркуляции CoViD-19 в России, судя по статистике выявленных случаев, идёт на спад. Такое мнение высказал директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

Мы видим увеличение объёма тестирования населения, увеличивается количество тестов, но в то же самое время мы не видим в последнее время роста числа инфицированных. Свидетельство это, скорее всего, тому, что уровень циркуляции вируса среди населения падает, — отметил он в эфире программы "Док-ток" на Первом канале.

По его словам, за последнюю неделю уровень циркуляции упал в четыре-пять раз. В Москве и области показатель составляет 2,6% и 3,8–3,9% соответственно.

По последним данным, в России выявлено 290 678 случаев CoViD-19, 2722 пациента скончались (менее 1%), более 70 тысяч человек выздоровели.

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