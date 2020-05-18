В Роспотребнадзоре заявили о снижении уровня циркуляции коронавируса

Уровень циркуляции CoViD-19 в России, судя по статистике выявленных случаев, идёт на спад. Такое мнение высказал директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

— Мы видим увеличение объёма тестирования населения, увеличивается количество тестов, но в то же самое время мы не видим в последнее время роста числа инфицированных. Свидетельство это, скорее всего, тому, что уровень циркуляции вируса среди населения падает, — отметил он в эфире программы "Док-ток" на Первом канале.

По его словам, за последнюю неделю уровень циркуляции упал в четыре-пять раз. В Москве и области показатель составляет 2,6% и 3,8–3,9% соответственно.