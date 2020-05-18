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Трамп раскрыл свой метод защиты от коронавируса

Он заверил, что прислушивается к рекомендации врача.

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Фото © Flickr / Gage Skidmore

Президент США Дональд Трамп признался, что в качестве профилактики коронавируса принимает препарат гидроксихлорохин.

Я принимаю гидроксихлорохин. Я принимаю по таблетке в день, — рассказал он журналистам на брифинге в Белом доме.

Он добавил, что этот противомалярийный препарат разрешил ему принимать врач. Глава Белого дома уточнил, что каждый день тестируется на CoViD-19.

По данным Университета Джонса Хопкинса, число случаев коронавируса в США достигло 1 500 753, количество жертв составляет 90 213. Соединённые Штаты по-прежнему опережают весь мир по этим показателям, практически четверть всех случаев приходится на Америку.

Ранее Трамп уже говорил об эффективности гидроксихлорохина против CoViD-19, что не раз вызывало критику его политических оппонентов и обвинения в желании "протолкнуть" препарат на рынок. Учёные, в свою очередь, доказали неэффективность противомалярийного средства для борьбы с коронавирусной инфекцией и заявили, что каждый четвёртый, принимавший его, скончался.

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