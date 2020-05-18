Трамп раскрыл свой метод защиты от коронавируса

Президент США Дональд Трамп признался, что в качестве профилактики коронавируса принимает препарат гидроксихлорохин.

— Я принимаю гидроксихлорохин. Я принимаю по таблетке в день, — рассказал он журналистам на брифинге в Белом доме.

Он добавил, что этот противомалярийный препарат разрешил ему принимать врач. Глава Белого дома уточнил, что каждый день тестируется на CoViD-19.

По данным Университета Джонса Хопкинса, число случаев коронавируса в США достигло 1 500 753, количество жертв составляет 90 213. Соединённые Штаты по-прежнему опережают весь мир по этим показателям, практически четверть всех случаев приходится на Америку.