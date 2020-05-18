"Это противоречит духу Европы". Глава МИД Италии высказался против туристических коридоров

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо выступил против создания туристических коридоров между странами Европы и считает, что все страны ЕС должны открыть границы после спада эпидемии коронавируса, об этом он заявил в ходе видеовыступления в "Фейсбуке".

— Никаких туристических коридоров, созданных на основе двусторонних соглашений, не будет. Это неприемлемо и противоречит духу Европы, — подчеркнул глава итальянского МИД.

Он добавил, что европейские страны объединены общим рынком со свободным передвижением, поэтому перед ними стоит задача организовать безопасное перемещение туристов.

В ходе совещания с европейскими коллегами о восстановлении туризма Ди Майо отметил, что Италия будет предоставлять сведения о ситуации с коронавирусом по каждому региону еженедельно и отменит список нежелательных направлений. Он добавил, что ожидает аналогичных шагов от партнёров из других стран.

Глава МИД подчеркнул, что туризм необходим для восстановления итальянской экономики и правительство делает всё возможное, чтобы поддержать бизнес и благополучие граждан страны.