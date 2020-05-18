"Состояние очень тяжёлое". Хабиб Нурмагомедов рассказал о болезни отца

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Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов подтвердил, что у его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова выявили коронавирусную инфекцию. Об этом он рассказал в "Инстаграме".
Он отметил, что коварное заболевание вызвало осложнения.
— Отец в данное время находится в больнице, состояние очень тяжёлое. У него на фоне этого вируса возникли проблемы с сердцем, так как ему год назад делали операцию, сейчас ему заново сделали операцию. Так что у него очень тяжёлое положение, — сказал спортсмен.
Он поблагодарил всех за добрые пожелания и поддержку в непростое время. Российский боец также обратился к жителям Дагестана и призвал их не нарушать режим самоизоляции, а также придерживаться рекомендаций врачей.
Ранее сообщалось, что 25 апреля тренер попал в больницу с пневмонией. СМИ сообщили о неправильном лечении Абдулманапа, из-за чего 3 мая его пришлось перевести в Москву с осложнениями, он впал в кому.
Впоследствии выяснилось, что у наставника начались осложнения из-за пневмонии — образовался тромб, а гипертонический криз привёл к инсульту. Врачи провели тренеру операцию на сердце.