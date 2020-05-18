США передадут России 200 аппаратов ИВЛ для борьбы с коронавирусом

США предоставят России 200 аппаратов искусственной вентиляции лёгких для борьбы с эпидемией коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Вашингтоне.

— В ответ на запрос президента [РФ Владимира] Путина о предоставлении помощи президент [США Дональд] Трамп предложил предоставить российскому народу 200 аппаратов ИВЛ, — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что аппараты ИВЛ из США являются "самыми качественными в мире" и помогут спасти многие жизни.