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США передадут России 200 аппаратов ИВЛ для борьбы с коронавирусом

Представитель американской администрации заверил, что данное оборудование является "самым качественным в мире".

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Фото © Pixabay

США предоставят России 200 аппаратов искусственной вентиляции лёгких для борьбы с эпидемией коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Вашингтоне.

В ответ на запрос президента [РФ Владимира] Путина о предоставлении помощи президент [США Дональд] Трамп предложил предоставить российскому народу 200 аппаратов ИВЛ, — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что аппараты ИВЛ из США являются "самыми качественными в мире" и помогут спасти многие жизни.

Напомним, 7 мая Трамп заявил, что в ходе телефонного разговора Путин принял его предложение о поставке в РФ аппаратов искусственной вентиляции лёгких и они будут доставлены "в подходящий момент".

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