Отца Хабиба Нурмагомедова подключили к аппарату ИВЛ

Отец и тренер российского бойца смешанного стиля, чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких в крайне тяжёлом состоянии, сообщает Mash.

Отмечается, что у наставника подтвердился коронавирус. Мужчина по-прежнему остаётся в одной из московских больниц.

У Абдулманапа Нурмагомедова развивается отёк лёгких, возле него постоянно находятся врачи, а ночью в реанимацию на дежурство допускают одного из родственников.

Напомним, тренер 25 апреля с пневмонией попал в больницу в Дагестане. СМИ сообщили о неправильном лечении Абдулманапа, из-за чего 3 мая его пришлось перевести в Москву с осложнениями, он впал в кому.