Источник Mash: Причиной возгорания отечественных аппаратов ИВЛ могли стать бракованные китайские детали

Пожары в клинике Святого Георгия в Санкт-Петербурге и больнице № 50 в Москве могли начаться из-за бракованных китайских деталей в российских аппаратах искусственной вентиляции лёгких. Об этом сообщает Mash со ссылкой на источник.

Оборудование собиралось на Уральском приборостроительном заводе. Охлаждающие турбины и микросхемы для аппаратов закупались в Китае. Некоторые детали, по словам одного из работников УПЗ, оказались бракованными. Он уверен, что именно они могли стать причиной трагедии.

— Турбина отвечает за воздух и охлаждение аппарата. Она может переклинить, аппарат начнёт перегреваться. Просто все провода загорятся. Это и произошло, — объясняет собеседник Mash.