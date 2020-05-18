Источник Mash: Причиной возгорания отечественных аппаратов ИВЛ могли стать бракованные китайские детали

Пожары в клинике Святого Георгия в Санкт-Петербурге и больнице № 50 в Москве могли начаться из-за бракованных китайских деталей в российских аппаратах искусственной вентиляции лёгких. Об этом сообщает Mash со ссылкой на источник.
Оборудование собиралось на Уральском приборостроительном заводе. Охлаждающие турбины и микросхемы для аппаратов закупались в Китае. Некоторые детали, по словам одного из работников УПЗ, оказались бракованными. Он уверен, что именно они могли стать причиной трагедии.
— Турбина отвечает за воздух и охлаждение аппарата. Она может переклинить, аппарат начнёт перегреваться. Просто все провода загорятся. Это и произошло, — объясняет собеседник Mash.
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Как ранее писал Лайф, пожары в больнице № 50 в Москве и петербургской больнице Святого Георгия, где лечат больных коронавирусом, произошли 9 и 12 мая соответственно. В первом случае погибла одна пациентка, во втором — пять подключённых к ИВЛ больных. В обоих медучреждениях использовались аппараты ИВЛ "Авента-М". После пожаров Росздравнадзор решил проверить качество и безопасность медицинского оборудования.