Поклонники "Ведьмака" во втором сезоне увидят нового охотника на чудовищ

Джоэль Адриан. Фото © Facebook / Joel Adrian
Пока весь мир ждёт второй сезон "Ведьмака" от Netflix, количество слухов вокруг продолжения успешного сериала увеличивается. Так, по информации портала Redanian Intelligence, в экранизации франшизы может появиться новый персонаж.
Речь идёт о ведьмаке по имени Хемрик. Отмечается, что ни в книгах, ни в видеоиграх героя с таким или похожим именем не было. Также источник издания утверждает, что роль нового ведьмака сыграет актёр Джоэль Адриан, игравший всего в шести фильмах и одном сериале. Пока трудно сказать, станет ли Адриан полноценным участником второго сезона или же промелькнёт в воспоминаниях Геральта о периоде его обучения в Каэр Морхене.
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Напомним, первый сезон "Ведьмака" за четыре недели с момента премьеры стал самым популярным за историю компании Netflix. В феврале создатели сериала назвали актёрский состав второго сезона, в котором, кстати, упоминаний о Джоэле Адриане не было.