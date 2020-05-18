Поклонники "Ведьмака" во втором сезоне увидят нового охотника на чудовищ

Пока весь мир ждёт второй сезон "Ведьмака" от Netflix, количество слухов вокруг продолжения успешного сериала увеличивается. Так, по информации портала Redanian Intelligence , в экранизации франшизы может появиться новый персонаж.

Речь идёт о ведьмаке по имени Хемрик. Отмечается, что ни в книгах, ни в видеоиграх героя с таким или похожим именем не было. Также источник издания утверждает, что роль нового ведьмака сыграет актёр Джоэль Адриан, игравший всего в шести фильмах и одном сериале. Пока трудно сказать, станет ли Адриан полноценным участником второго сезона или же промелькнёт в воспоминаниях Геральта о периоде его обучения в Каэр Морхене.