В России утвердили правила дистанционной продажи лекарств

Правительство РФ утвердило правила продажи лекарств в дистанционной форме. Кроме того, кабмин поручил Минздраву России в течение полугода следить за применением новых правил, а результаты предоставлять в виде докладов.
— Министерству здравоохранения поручено в течение 6 месяцев со дня вступления постановления в силу организовать мониторинг применения утверждённых правил и представить в правительство доклад о результатах, — говорится на сайте правительства.
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Отмечается, что совершать онлайн-покупки в аптеке можно будет только после того, как точка получит специальное разрешение на такую торговлю в Роспотребнадзоре. Соответствующее заявление ведомство обязано рассмотреть в течение пяти дней. Приобрести удалённо можно будет только те лекарства, для которых не нужен рецепт врача.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что вернуть в аптеку лекарства, купленные через Интернет, можно в тех случаях, если они оказались некачественными или если при их продаже предоставлялась неверная информация.