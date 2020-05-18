В России утвердили правила дистанционной продажи лекарств

Правительство РФ утвердило правила продажи лекарств в дистанционной форме. Кроме того, кабмин поручил Минздраву России в течение полугода следить за применением новых правил, а результаты предоставлять в виде докладов.

— Министерству здравоохранения поручено в течение 6 месяцев со дня вступления постановления в силу организовать мониторинг применения утверждённых правил и представить в правительство доклад о результатах, — говорится на сайте правительства.

Отмечается, что совершать онлайн-покупки в аптеке можно будет только после того, как точка получит специальное разрешение на такую торговлю в Роспотребнадзоре. Соответствующее заявление ведомство обязано рассмотреть в течение пяти дней. Приобрести удалённо можно будет только те лекарства, для которых не нужен рецепт врача.