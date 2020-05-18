"Газпром" начал проектные работы по созданию газопровода "Сила Сибири – 2"

Компания "Газпром" приступила к проектно-изыскательским работам по созданию второй крупной сибирской нити газопровода, получившей название "Сила Сибири – 2". По задумке разработчиков, данный проект может стать основой нового экспортного канала через Монголию в Китай. Ожидается, что его мощность будет достигать до 50 миллиардов кубических метров газа.

— По поручению президента России "Газпром" начал проектно-изыскательские работы по газопроводу "Сила Сибири – 2". Целью проекта является соединение газотранспортной инфраструктуры запада и востока России, газификация в Восточной Сибири, — сообщил журналистам председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

Как подчеркнул глава "Газпрома", несмотря на то что газ Ямала будет в первую очередь поставляться в Азию, его поставки в Европу продолжатся.