Квартиру московского стрелка с автоматом Калашникова взяли штурмом — видео

СОБР взял штурмом квартиру мужчины, который открыл стрельбу из окна многоэтажки на улице Малышева в Москве. В ходе спецоперации злоумышленнику просто не оставили путей отступления.
На кадрах с места ЧП видно, что вооружённые бойцы в бронежилетах и с щитами заходили в здание, на крыше можно было заметить подкрепление. В итоге стрелка вывели из дома и посадили в автомобиль. Подробности задержания неизвестны.
Ранее сообщалось, что соседи записали на видео момент, когда житель многоэтажного дома на улице Малышева стрелял, предположительно, из автомата Калашникова.
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