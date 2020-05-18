Квартиру московского стрелка с автоматом Калашникова взяли штурмом — видео

СОБР взял штурмом квартиру мужчины, который открыл стрельбу из окна многоэтажки на улице Малышева в Москве. В ходе спецоперации злоумышленнику просто не оставили путей отступления.

На кадрах с места ЧП видно, что вооружённые бойцы в бронежилетах и с щитами заходили в здание, на крыше можно было заметить подкрепление. В итоге стрелка вывели из дома и посадили в автомобиль. Подробности задержания неизвестны.