НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Квартиру московского стрелка с автоматом Калашникова взяли штурмом — видео

Вооружённые бойцы зашли в подъезд, а несколько их товарищей разместились на соседней крыше.

1095

СОБР взял штурмом квартиру мужчины, который открыл стрельбу из окна многоэтажки на улице Малышева в Москве. В ходе спецоперации злоумышленнику просто не оставили путей отступления.

На кадрах с места ЧП видно, что вооружённые бойцы в бронежилетах и с щитами заходили в здание, на крыше можно было заметить подкрепление. В итоге стрелка вывели из дома и посадили в автомобиль. Подробности задержания неизвестны.

Ранее сообщалось, что соседи записали на видео момент, когда житель многоэтажного дома на улице Малышева стрелял, предположительно, из автомата Калашникова.

Выбор редакции

Loading...