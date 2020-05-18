НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

СОБР на месте ЧП. Лайф публикует первые кадры дома, где неизвестный открыл стрельбу

Злоумышленник может быть вооружён автоматом Калашникова.

1947

К многоэтажному дому на улице Малышева в Москве, в котором неизвестный открыл стрельбу из окна, прибыли вооружённые бойцы СОБРа. Спецподразделение, по всей видимости, готовится к штурму.

Как ранее сообщал Лайф, злоумышленник может быть вооружён автоматом Калашникова. Очевидцы утверждают, что он периодически появляется из окна на четвёртом этаже и открывает огонь очередями. Сведений о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что выходец из Магаданской области напился и устроил стрельбу из охолощённого автомата Калашникова с лоджии в Москве.

Выбор редакции

Loading...