СМИ: Хоакин Феникс и его звёздная супруга ждут ребёнка

Звёздная пара Хоакина Феникса и Руни Мары в скором времени станут родителями. Это будет первый ребёнок в молодой семье актёров, сообщает издание Page Six.

Основаниями для предположений о том, что Руни Мара беременна, стало её недавнее появление на улице в большой мешковатой куртке со всеми признаками живота. Как сообщает источник издания, актриса может находиться уже на шестом месяце беременности. Сама пара от комментариев на этот счёт отказалась.

Хоакин Феникс и Руни Мара поженились в 2019 году. Феникс наиболее известен по фильмам "Гладиатор", "Переступить черту" и "Джокер", за роль в котором стал обладателем "Оскара". Руни же известна по таким кинокартинам, как "Девушка с татуировкой дракона", "Она" и "Социальная сеть".