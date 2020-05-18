Более 70 студентов-медиков отправились на борьбу с коронавирусом в Мариинскую больницу в Петербурге

На помощь врачам и медсёстрам Мариинской больницы в Санкт-Петербурге пришло 76 студентов местных медицинских учебных учреждений. Все они практически наравне с коллегами борются с эпидемией коронавируса, ухаживают за пациентами и помогают врачам и медперсоналу больницы. Смены по 12 и 24 часа и такие же риски самим заболеть коронавирусом, как и у других сотрудников медучреждения. Но, как отметила в интервью газете "Петербургский дневник" студентка четвёртого курса Первого медицинского колледжа Екатерина Андреева, все учащиеся пошли на это осознанно, чувствуя свой долг.

— Они (коллеги, врачи. — Прим. Лайфа) ходят все перебинтованные, я вижу эти следы от масок, очков, и видно, что это очень тяжело. Поэтому стараемся помочь им. Больные тоже многие напуганы, но персонал старается успокоить, подбодрить. Семья, конечно, переживает, но они понимают, куда я иду и кем буду. Даже если война, мы в первую очередь пойдём. То, что сегодня происходит, — это действительно чрезвычайная ситуация. И я хочу сказать, что каждый, кто выходит без защиты, рискует жизнью. Не только своей, но и нашей, — заявила Екатерина.

Как пояснили в самой больнице, студентов сначала отправляют на обучение, лишь после этого допускают до работы. Но далее они наравне с сотрудниками медучреждения работают во всех зонах, включая так называемую красную, где находятся заболевшие коронавирусом.

— Очень здорово нам помогают, увеличивают объём работы, который мы можем сделать. Мы впервые в конце апреля начали работать как инфекционный стационар, и любые руки, любая помощь нам необходимы. Спасибо студентам! Хотя они уже не студенты, они наши сотрудники, — заявила главная медсестра Мариинской больницы Татьяна Костылева.