Гематолог прокомментировал заявления о связи болезней с группой крови

Заявления об уязвимости человека к заболеваниям в зависимости от группы крови или её резус-фактора не соответствуют действительности, каждый организм реагирует на болезни индивидуально. Об этом заявил глава НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва Александр Румянцев.

— Это старая история: многим людям свойственно связывать определённые группы крови с определёнными заболеваниями. Это ведётся с момента обнаружения групп крови. Не бывает по этому поводу популяционных исследований, — объяснил он ТАСС.

Гематолог также нашёл объяснение словам главы ФМБА Вероники Скворцовой о том, что среди пациентов с CoViD-19 больше всего больных со второй группой крови, меньше всего — с четвёртой. Румянцев объяснил, что статистика составлялась на основе заражённых коронавирусом пациентов, находящихся в стационарах. При этом у 50% инфицированных болезнь проходит без клинического течения и они не обращаются к врачу.