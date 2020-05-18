Почти 123 тысячи медиков получили премии за работу с коронавирусными больными

Стимулирующие выплаты за работу с заражёнными коронавирусом уже получили почти 123 тысячи врачей, медсестёр, фельдшеров и других медицинских работников. Об этом сообщила замминистра здравоохранения РФ Татьяна Семёнова.

— Почти 123 тысячи медицинских работников по стране получили именно эту выплату, — рассказала она в эфире программы "60 минут" канала "Россия 1".

Согласно распоряжению, за работу с пациентами с CoViD-19 врачам положены выплаты в размере 80 тысяч рублей в месяц, среднему медперсоналу — 25 тысяч рублей, врачам скорой помощи — 50 тысяч рублей, а фельдшерам, медсёстрам и водителям — 25 тысяч рублей.