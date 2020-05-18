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Кинокритик предсказал популярность после пандемии определённого жанра кино

Со съёмками новых фильмов пока проблемы: все сидят на самоизоляции.

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Фото © Getty Images

После пандемии коронавируса российские зрители захотят смотреть что-нибудь лёгкое. Например, комедии или мелодрамы. Об этом заявил президент Гильдии киноведов и кинокритиков России, культуролог Кирилл Разлогов.

Комедия, любовная мелодрама и, естественно, блокбастеры, но их не сразу начнут выпускать, потому что пандемия должна окончиться не только у нас, но и во всём мире, — передаёт ТАСС его слова.

По его словам, популярностью также будут пользоваться фильмы о пандемии. Сам Разлогов заявил, что снял бы комедийный фильм на тему пропусков, необходимых для поездок по городу, и о всяких других вещах, связанных с коронавирусом.

Ранее Лайф рассказал, какие фильмы и сериалы пользовались у россиян наибольшей популярностью на минувшей неделе.

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