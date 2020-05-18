Соседи сняли на видео момент, когда житель Москвы стрелял из автомата

В Москве соседи записали на видео момент, когда житель многоэтажного дома на улице Малышева стрелял из автоматического оружия. Огонь он вёл из окна. На видео чётко слышны очереди выстрелов.

— Услышала выстрелы, позвонила в полицию, выстрелы велись очередью. В окно не смотрела, ничего не видела. Потом узнала, что приехала полиция, — рассказала Лайфу москвичка Анна.

— Жена позвонила, сказала, что услышала выстрелы и вызвала полицию. Я подъехал к дому, тут всё оцеплено, приехал СОБР, ФСБ, все здесь, — сообщил муж Анны Даниил.