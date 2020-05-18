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Соседи сняли на видео момент, когда житель Москвы стрелял из автомата

На место ЧП быстро прибыл отряд СОБРа, и квартиру злоумышленника взяли штурмом.

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В Москве соседи записали на видео момент, когда житель многоэтажного дома на улице Малышева стрелял из автоматического оружия. Огонь он вёл из окна. На видео чётко слышны очереди выстрелов.

Услышала выстрелы, позвонила в полицию, выстрелы велись очередью. В окно не смотрела, ничего не видела. Потом узнала, что приехала полиция, — рассказала Лайфу москвичка Анна.

Жена позвонила, сказала, что услышала выстрелы и вызвала полицию. Я подъехал к дому, тут всё оцеплено, приехал СОБР, ФСБ, все здесь, — сообщил муж Анны Даниил.

Злоумышленник уже обезврежен. В правоохранительных органах разбираются, зачем он стрелял из окна. Сведений о пострадавших не поступало.

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