Соседи сняли на видео момент, когда житель Москвы стрелял из автомата

В Москве соседи записали на видео момент, когда житель многоэтажного дома на улице Малышева стрелял из автоматического оружия. Огонь он вёл из окна. На видео чётко слышны очереди выстрелов.
— Услышала выстрелы, позвонила в полицию, выстрелы велись очередью. В окно не смотрела, ничего не видела. Потом узнала, что приехала полиция, — рассказала Лайфу москвичка Анна.
— Жена позвонила, сказала, что услышала выстрелы и вызвала полицию. Я подъехал к дому, тут всё оцеплено, приехал СОБР, ФСБ, все здесь, — сообщил муж Анны Даниил.
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Злоумышленник уже обезврежен. В правоохранительных органах разбираются, зачем он стрелял из окна. Сведений о пострадавших не поступало.