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Опубликовано 18 мая 2020, 17:46

Учёные нашли в рисе следы глобальной катастрофы

Фото © Muh Aris/Pacific Press / LightRocket via Getty Images

Фото © Muh Aris/Pacific Press / LightRocket via Getty Images

Изначально эту культуру возделывали только в Китае. Исследователи выяснили, почему позже она распространилась по всему миру.

Повсеместное распространение риса объясняется глобальной климатической катастрофой, которая произошла в древние времена, пишет Nature Plants. Сообщается, что учёные восстановили всю историю возделывания этой культуры. Они напомнили, что выращивать рис первыми начали жители Китая и это было около девяти тысяч лет назад. Так продолжалось несколько тысячелетий, однако примерно в XXII веке до нашей эры появились новые разновидности растения, которые прижились в Корее, Японии и других странах Азии. Отмечается, что учёным удалось установить это после расшифровки геномов 1400 существующих сортов риса.

Впоследствии его география охватила многие другие страны. По мнению авторов исследования, это произошло из-за серьёзных изменений климата: в третьем тысячелетии до нашей эры на Земле случилось глобальное похолодание. Как предполагают учёные, именно оно заставило земледельцев выводить новые, более устойчивые к холоду сорта риса. Они подчеркнули, что это подтверждает и анализ найденных археологами древних остатков риса.

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Адель Романенкова
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