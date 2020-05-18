Учёные нашли в рисе следы глобальной катастрофы

Изначально эту культуру возделывали только в Китае. Исследователи выяснили, почему позже она распространилась по всему миру.

Повсеместное распространение риса объясняется глобальной климатической катастрофой, которая произошла в древние времена, пишет Nature Plants. Сообщается, что учёные восстановили всю историю возделывания этой культуры. Они напомнили, что выращивать рис первыми начали жители Китая и это было около девяти тысяч лет назад. Так продолжалось несколько тысячелетий, однако примерно в XXII веке до нашей эры появились новые разновидности растения, которые прижились в Корее, Японии и других странах Азии. Отмечается, что учёным удалось установить это после расшифровки геномов 1400 существующих сортов риса.