"Нога пострадала". Подравшийся с медведем житель Ярославля рассказал Лайфу о своём состоянии

Видео © VK / Татьяна Боровикова / Ярославль LIVE
Самочувствие Евгения, чуть не ставшего минувшей ночью добычей медведя в Ярославле, оставляет желать лучшего. Об этом Лайфу рассказал сам пострадавший от зубов косолапого.
— Самочувствие оставляет желать лучшего. Нога пострадала, — сообщил Евгений.
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Напомним, жизнь Евгению спас таксист, автомобиль которого был припаркован в непосредственной близости от места инцидента. Когда медведь напал на мужчину, водитель среагировал максимально быстро: включил фары и начал сигналить, чем испугал косолапого. Примечательно, что именно медведь изображён на гербе Ярославля.
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