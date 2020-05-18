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"Нога пострадала". Подравшийся с медведем житель Ярославля рассказал Лайфу о своём состоянии

Инцидент произошёл прошедшей ночью. От зубов хищника мужчину спас таксист.

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Видео © VK / Татьяна Боровикова / Ярославль LIVE

Самочувствие Евгения, чуть не ставшего минувшей ночью добычей медведя в Ярославле, оставляет желать лучшего. Об этом Лайфу рассказал сам пострадавший от зубов косолапого.

Самочувствие оставляет желать лучшего. Нога пострадала, — сообщил Евгений.

Напомним, жизнь Евгению спас таксист, автомобиль которого был припаркован в непосредственной близости от места инцидента. Когда медведь напал на мужчину, водитель среагировал максимально быстро: включил фары и начал сигналить, чем испугал косолапого. Примечательно, что именно медведь изображён на гербе Ярославля.

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