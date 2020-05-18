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"Яндекс" рассказал, почему "Алиса" назначила экс-мэра Твери ответственным за пропуска

Из-за ошибки бывшему градоначальнику даже пришлось сменить номер.

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Фото © Pixabay

В "Яндексе" объяснили, почему голосовой помощник "Алиса" назначила экс-мэра Твери Валерия Павлова "ответственным" за пропускной режим в городе Конакове, который закрыли на карантин из-за коронавируса. Номер бывшего градоначальника указан на нескольких сайтах в качестве телефона администрации этого города. Голосовой помощник называла номер с одного из таких источников.

В отличие от поиска, где у пользователя есть возможность посмотреть разные источники, "Алиса" иногда выбирает, называет и цитирует только один из ответов. В данной ситуации она ошиблась, озвучив источник с некорректной информацией, и мы это уже исправили, — заверили Лайф в пресс-службе компании.

Чтобы в дальнейшем избежать подобных ошибок, "Яндекс" планирует научить "Алису" брать ответы только из проверенных источников.

Напомним, что голосовой ассистент "Яндекса" был официально презентован в октябре 2017 года. Сейчас помощник "Алиса" может общаться с пользователями из приложения, браузера, умной колонки, смартфона и бортового компьютера.

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