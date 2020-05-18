СМИ: Более 108 миллионов китайцев попали на карантин из-за новой вспышки CoViD-19

Более 108 миллионов китайцев в провинции Цзилинь на северо-востоке КНР попали под карантин из-за новой вспышки коронавируса, сообщает Bloomberg.

CoViD-19 был диагностирован у 34 человек после резкого открытия транспортного сообщения и выхода людей на улицы. Из-за этого властям пришлось пойти на серьёзные ограничения. По данным издания, жёсткие меры привели в замешательство многих жителей, которые считали, что наихудшая эпидемия в стране закончилась.

В провинции прекращают работу школы, отменяются рейсы автобусов и поездов. Отмечается, что в городе Шулань будут закрыты жилые комплексы, где зафиксирована инфекция, проживающие там смогут по одному выходить за продуктами раз в два дня, въезды в населённый пункт и выезды из него будут закрыты.

Кроме того, в аптеках запретили продавать средства от лихорадки, чтобы те, кто болен коронавирусом, не могли скрывать симптомы.

Несмотря на то что вспышка CoViD-19 не настолько стремительна, как в Ухани, Bloomberg отмечает страх властей Китая перед второй волной эпидемии. Даже малейший намёк на возобновление болезни приводит к ужесточению карантинных мер.