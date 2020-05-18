Без диет и изнурительных тренировок. Как правильно похудеть на самоизоляции

Миф 1: людям необходимо пить детокс-продукты, чтобы вывести шлаки.
За детокс отвечают не продукты, а ваши печень и почки. Нужно бросить курить, начать питаться сбалансированно, заниматься спортом.
Миф 2: чтобы похудеть, нужно постоянно заниматься в тренажёрном зале.
Спорт необходим для хорошего самочувствия. Три раза в неделю по часу. Но, чтобы похудеть, нужно меньше есть. И считать количество съеденных калорий.
Миф 3: главный враг стройности — углеводы.
Неправда. Углеводы — необходимый источник энергии. Но, если вы хотите похудеть, белка в рационе должно быть больше. И лучше убрать сладости.
Миф 4: хлеб — причина ожирения и расстройства желудка.
Хлеб безопасен. Особенно цельнозерновой. Но он калорийный. Худеющим его лучше не есть. Остальным можно кусочек-два в день.
Миф 5: от мяса точно нужно отказаться.
Мясо канцерогенно. Но раз-два в месяц можно съесть шашлык с овощами. Лучше бросить есть сосиски и колбасу: они гораздо вреднее.
Миф 5: меня спасут белковые коктейли и протеиновые батончики.
Батончик не диетичнее сникерса. Белковые коктейли — пустая трата денег. Лучше ешьте творог и грудку — они гораздо полезнее и дешевле.
Миф 6: суперфуды — вот лекарство от всего.
Ягоды годжи, семена чиа и т.д. Ни один из продуктов не целебен, скорее, просто хорошо разрекламирован. А полезных веществ в брокколи или облепихе не меньше.
Миф 7: для здоровья нужно придерживаться секретной диеты.
Лучшая диета — акцент на овощи, фрукты, цельные зёрна, бобы, орехи. Полезны рыба и морепродукты. Вода без газа для утоления жажды.
Миф 8: чтобы похудеть, нужно платить много денег специалистам.
Можно есть рыбу, бобовые, клетчатку из овощей. Ешьте меньше сахара и обработанного мяса. Делайте зарядку и следите за калориями.