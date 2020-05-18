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Без диет и изнурительных тренировок. Как правильно похудеть на самоизоляции

Нет большего пространства для мифов и заблуждений, чем сфера правильного питания и спортивных упражнений. Немыслимые диеты и мучительные спортивные комплексы обещают скорое преображение, но оказываются выдумкой. Правильно питаться и следить за собой можно гораздо проще. Разоблачим некоторые из самых популярных заблуждений здорового образа жизни.

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Фото © Shutterstock

Миф 1: людям необходимо пить детокс-продукты, чтобы вывести шлаки.

За детокс отвечают не продукты, а ваши печень и почки. Нужно бросить курить, начать питаться сбалансированно, заниматься спортом.

Фото © Pexels

Миф 2: чтобы похудеть, нужно постоянно заниматься в тренажёрном зале.

Спорт необходим для хорошего самочувствия. Три раза в неделю по часу. Но, чтобы похудеть, нужно меньше есть. И считать количество съеденных калорий.

Фото © Pexels

Миф 3: главный враг стройности — углеводы.

Неправда. Углеводы — необходимый источник энергии. Но, если вы хотите похудеть, белка в рационе должно быть больше. И лучше убрать сладости.

Фото © Shutterstock

Миф 4: хлеб — причина ожирения и расстройства желудка.

Хлеб безопасен. Особенно цельнозерновой. Но он калорийный. Худеющим его лучше не есть. Остальным можно кусочек-два в день.

Фото © Pexels

Миф 5: от мяса точно нужно отказаться.

Мясо канцерогенно. Но раз-два в месяц можно съесть шашлык с овощами. Лучше бросить есть сосиски и колбасу: они гораздо вреднее.

Фото © Pexels

Миф 5: меня спасут белковые коктейли и протеиновые батончики.

Батончик не диетичнее сникерса. Белковые коктейли — пустая трата денег. Лучше ешьте творог и грудку — они гораздо полезнее и дешевле.

Фото © Pexels

Миф 6: суперфуды — вот лекарство от всего.

Ягоды годжи, семена чиа и т.д. Ни один из продуктов не целебен, скорее, просто хорошо разрекламирован. А полезных веществ в брокколи или облепихе не меньше.

Фото © Pexels

Миф 7: для здоровья нужно придерживаться секретной диеты.

Лучшая диета — акцент на овощи, фрукты, цельные зёрна, бобы, орехи. Полезны рыба и морепродукты. Вода без газа для утоления жажды.

Фото © Shutterstock

Миф 8: чтобы похудеть, нужно платить много денег специалистам.

Можно есть рыбу, бобовые, клетчатку из овощей. Ешьте меньше сахара и обработанного мяса. Делайте зарядку и следите за калориями.

Фото © Shutterstock

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