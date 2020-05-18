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В Qatar Airways заявили, что соблюдать социальную дистанцию в самолётах нереально

Глава авиакомпании рассказал, как, по его мнению, можно обезопасить пассажиров во время путешествий.

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Фото © Flickr / Spencer Wilmot

Соблюдать социальную дистанцию в полтора метра между людьми в самолётах нереально. Такое мнение высказал исполнительный директор авиакомпании Qatar Airways Акбар аль-Бакер.

Не думаю, что это действительно будет работать. Поддерживать в самолётах дистанцию в полтора метра — нереально, — приводит его слова BBC.

Он заметил, что, по словам медиков, коронавирус распространяется капельным путём. В связи с этим необходимо сделать обязательным ношение масок и перчаток во время перелётов. Кроме того, нужно дезинфицировать воздушные фильтры в самолёте. Акбар аль-Бакер также добавил, что Qatar Airways проверяет температуру пассажиров и предоставляет им антисептики.

Ранее глава Роскомнадзора Анна Попова рассказала, как изменятся авиаперевозки после снятия ограничений на полёты.

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