В Qatar Airways заявили, что соблюдать социальную дистанцию в самолётах нереально

— Не думаю, что это действительно будет работать. Поддерживать в самолётах дистанцию в полтора метра — нереально, — приводит его слова BBC .

Он заметил, что, по словам медиков, коронавирус распространяется капельным путём. В связи с этим необходимо сделать обязательным ношение масок и перчаток во время перелётов. Кроме того, нужно дезинфицировать воздушные фильтры в самолёте. Акбар аль-Бакер также добавил, что Qatar Airways проверяет температуру пассажиров и предоставляет им антисептики.