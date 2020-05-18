Глава Минтруда — о ситуации с безработицей в РФ: Серьёзная, но не катастрофическая

Глава Министерства труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что, несмотря на непростую ситуацию на рынке труда в России, ни о какой катастрофе речи не идёт.

— Оцениваю ситуацию как достаточно серьёзную для рынка труда РФ. Но не называю катастрофической... Есть определённое напряжение, выраженное в недовольстве граждан относительно карантинных мер, необходимости находиться дома, но мы видим стабилизацию с точки зрения количества заражённых, — отметил глава Минтруда в эфире передачи "Познер" на Первом канале.

По словам министра, на данный момент число безработных в стране достигло 1,6 миллиона человек, при этом к лету прогнозируется рост до 2,5 миллиона. В этой связи он подчеркнул, что для России это небольшой показатель, особенно в сравнении с другими странами.

Котяков также обратил внимание на тот факт, что власти упростили процедуру регистрации в центрах занятости и увеличили пособие по безработице.