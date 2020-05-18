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Парализованная москвичка — об отмене штрафа: Уведомление пока не получила

Она отметила, что с ней уже связались по данному вопросу.

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Фото © Facebook

Парализованная москвичка, профессор РУДН Ирина Карабулатова рассказала Лайфу, что пока не получила официального уведомления от столичных властей об аннулировании штрафа за нарушение самоизоляции.

Сейчас только что позвонила представитель Главконтроля и принесла извинения. Она также сообщила мне, что мой штраф будет аннулирован. Но пока уведомление об этом я так и не получила, — рассказала она.

Напомним, Ирина Карабулатова получила штраф за нарушение самоизоляции, поскольку не установила на старый телефон приложение "Социальный мониторинг" для отслеживания граждан на карантине. Делом парализованной россиянки занялась и прокуратура, будет проведена проверка.

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