Парализованная москвичка — об отмене штрафа: Уведомление пока не получила

Парализованная москвичка, профессор РУДН Ирина Карабулатова рассказала Лайфу, что пока не получила официального уведомления от столичных властей об аннулировании штрафа за нарушение самоизоляции.
— Сейчас только что позвонила представитель Главконтроля и принесла извинения. Она также сообщила мне, что мой штраф будет аннулирован. Но пока уведомление об этом я так и не получила, — рассказала она.
Напомним, Ирина Карабулатова получила штраф за нарушение самоизоляции, поскольку не установила на старый телефон приложение "Социальный мониторинг" для отслеживания граждан на карантине. Делом парализованной россиянки занялась и прокуратура, будет проведена проверка.