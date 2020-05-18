Парализованная москвичка — об отмене штрафа: Уведомление пока не получила

Парализованная москвичка, профессор РУДН Ирина Карабулатова рассказала Лайфу, что пока не получила официального уведомления от столичных властей об аннулировании штрафа за нарушение самоизоляции.

— Сейчас только что позвонила представитель Главконтроля и принесла извинения. Она также сообщила мне, что мой штраф будет аннулирован. Но пока уведомление об этом я так и не получила, — рассказала она.